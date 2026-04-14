郄島屋が、2026年2月期（2025年3月〜2026年2月）の通期連結業績を発表した。売上高に相当する総額営業収益は前年並みの1兆323億円と、引き続き1兆円規模を確保。営業利益は同6.9％減ながら期初計画を上回る535億円で着地した。純利益は転換社債（CB）の買入消却に伴う一過性の特別損失が響き82億円の純損失（前期は395億円の黒字）となったが、CB買入消却に伴う特損影響を除いた実質的な純利益は、昨年10月時点で計画して