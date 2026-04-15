山崎貴監督が世界最大の映画コンベンション CinemaCon2026に登壇し、最新作『ゴジラ‐0.0』の最新情報を解禁。『ゴジラ‐1.0』の死闘から2年後の世界を描くことが発表され、神木隆之介と浜辺美波が続投することがわかった。また、本編を使用したファーストティザー映像が初解禁となった。【動画】映画『ゴジラ‐0.0』ファーストティザー映像1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた