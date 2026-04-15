ザ・ドリフターズの加藤茶(83)の妻でタレントの加藤綾菜が13日、38歳の誕生日を迎えたことを明かした。 【写真】38歳の誕生日を迎えた加藤綾菜カトちゃんと仲良く2ショット 綾菜はインスタグラムに「誕生日でした！ついに...38歳!!カトちゃんと出会い17年カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です。そして応援してくださっている皆様にも心から感謝しております明るく元気にまた一年頑張ります」と投稿し