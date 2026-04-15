ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の15～19歳の男女288人に対して「花見は楽しいと思いますか？」というアンケートを実施した。 【調査結果】若者に聞く「花見は楽しいと思いますか？」 今回の調査では、若者の約7割（69.8％）が「花見は楽しいもの」と認識していることが分かった。その理由として「日本の春を感じるから」「美味しいものをたくさん食べれるから」といった、花見ならではの意見が寄せら