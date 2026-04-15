イラストレーターのちにかみさんの2つの漫画がインスタグラムで合計2万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む学校の七不思議の一つ「トイレの花子さん」を検証したい小鉄先生と、それに付き合う河合先生。子どものようにワクワクしている小鉄先生をほほ笑ましく思う河合先生ですが、実は…という内容で、読者からは「こっ怖い…」「ラストの不意打ちで鳥肌が立ちました」「知らない方が幸せなこ