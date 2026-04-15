南米の麻薬王パブロ・エスコバルがコロンビアに持ち込んだカバが、射殺される運命に置かれた。制御が難しいほど個体数が急速に増加したためだ。AP通信など外信によると、コロンビア政府は13日（現地時間）、中部地域一帯に自由に生息している数十頭のカバを淘汰（個体数を減らす措置）する計画を承認した。コロンビアのイレネ・ベレス環境相は、個体数を考慮すると約80頭のカバが淘汰対象に含まれると述べた。ベレス環境相は「措置