重圧の中、しっかりと結果を残した。TEAM雷電の本田朋広（連盟）が4月14日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。チーム3連勝となる貴重な白星を持ち帰り、順位をファイナル進出圏内の4位に押し上げた。【映像】アクセル、ベタ踏み！本田朋広が超強気の押しで逆転を決めた瞬間第1試合では、チームメイトの黒沢咲（連盟）が6万6200点の大トップ。チームは6位から5位に浮上した。当試合は起家か