アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議が2日以内に再びパキスタンで行われる可能性を示唆しました。【映像】ホルムズ海峡の様子ニューヨーク・ポストは14日、トランプ氏がパキスタンの首都・イスラマバードに滞在する記者との電話で「今後、2日以内に何かが起こるかもしれない。我々はそちらに向かう可能性が高い」と述べたと報じました。理由として、「あの陸軍元帥が素晴らしい仕事をしているからだ」と述べ、パキス