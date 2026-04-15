広島・黒原拓未投手（２６）が実戦復帰に近づいている。１月に腰椎椎間板ヘルニアの椎間板摘出術を受け、リハビリを開始。すでに傾斜の緩やかなマウンドでの投球を再開している。２４年には５３試合に登板し、防御率２．１１をマーク。２１年度のドラ１左腕がまもなく帰ってくる。実戦復帰がようやく見えてきた。３軍でリハビリを続けている黒原が、調整段階を上げている。ここまでの道のりを振り返り、「順調にきています。ト