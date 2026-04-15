ダイソーの姉妹店である「THREEPPY」。なんとそんなスリーピーが、タカラトミーの「リカちゃん」と初コラボです！パリを楽しむリカちゃんがテーマで、大人可愛いアイテムがたくさん。今回はその中から、普段使いしやすいエコバッグをご紹介します。子どもの頃を思い出す、ノスタルジックなアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チャーム付エコバッグ、キャリーケース風、PK（リカちゃん）価格：￥550（税込）