今回ご紹介するのはセリアのミニポーチ。アイディア次第で趣味にも、実用的にも使えるスグレモノなんです。シンプルだからこそ使い勝手◎。中身が見やすい透明なPVC素材で、推しを入れるもよし、忘れたくないものを入れるもよしです！実際に使ってみたので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PVCケース ミニ カラビナ付価格：￥110（税込）サイズ（約）：65×90mm販売ショップ：セリアJAN