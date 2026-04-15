三井住友カードは、「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」を4月13日から開始した。全国の対象鉄道やバスを、スマートフォンのタッチ決済で乗車すると最大8％を還元する。Apple Pay、Google Pay、Samsung PayのVisaのタッチ決済とApple PayのMastercardによるタッチ決済限定とし、カード現物のタッチ決済やオンラインショッピング、交通系ICへのチャージ、駅や停留所内の売店などでの利用は対象外とする。対象カードは、同社が