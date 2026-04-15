『サーティワン アイスクリーム』が初めてトミカとコラボレート。はたらく車が大集合したアイスクリームケーキが2026年4月から好評販売中。キャンペーントミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラック付きだ。手のひらサイズのリアリティ！はたらく車のギミックも見どころトミカは、1970（昭和45）年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売された。子供の手のひらに馴染