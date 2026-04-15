オランダリーグ１部で２位のフェイエノールトを勝点１差で追うNECは現地４月12日、直接対決を１−１の引き分けで終えた。この日、攻守に幅広いプレーを披露したMF佐野航大は試合後、少し足を引きずっていた。「マジで疲れました。相手も、俺らも最初からマンツーマンだった。ずっと追いかけている感じだったのでキツかったです」NECのフォーメーションは３−４−２−１。しかし前半、上田綺世にゴールを許しビハインドを負っ