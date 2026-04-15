お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは4月14日、自身のInstagramを更新。「1人でランドにインパしてきた」と報告し、写真を公開しました。【写真】「1人でランドにインパしてきた」「芸能界イチのディズニー通」藤本さんは「1人でランドにインパしてきた」と、東京ディズニーランドを訪れたことを報告。ミッキーマウスとの記念ショットなど、6枚の写真も公開しました。1人でも全力で楽しんでいることが伝わってきます。藤本さん