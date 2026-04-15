管理職とは何をすべきか、今後の自分の仕事を理解しないまま昇進してしまう人は少なくない。人事・経営のコンサルティングを手がける林宏昌さんは「部長以上のポストにあるにもかかわらず、課長と同じような仕事をしている人たちを『大課長』と呼ぶ。この問題を解決するには、当人と会社の双方が変わらなければならない」という――。※本稿は、林宏昌『上司はリスクばかりを指摘する 会社を潰す「大課長」問題』（朝日新聞出版）