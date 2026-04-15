定年間近のタイミングで、親の介護と自身の老後・相続に関する課題に直面したら、どう整理すればいいのか。FPの中村哲規氏は「50代後半は複数の課題が重なりやすい時期。ここで一気に整理しておけば、親族の関係性にも良い影響がある」という――。※本稿は、中村哲規『お金より先に“生き方”の話をしよう後悔しないためのライフプランニング』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com