スマホやAIが即座に答えをくれる今、多くの人の脳は曖昧さへの耐性が落ちている。脳の研究を続ける神経科医のリチャード・レスタックさんは「脳はもともと曖昧さを嫌う。安心したいために結論に飛びつきやすく、不合理に陥りやすいものだ」という――。※本稿は、リチャード・レスタック『いくつになっても頭はよくなる記憶力・集中力・思考力・創造力 全部高まる28の習慣』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■い