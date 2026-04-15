プロレスリング・ノアは１５日までに５・２両国国技館大会の一部対戦カードを発表した。４・１２名古屋大会で「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」アルファ・ウルフを破り防衛に成功したＧＨＣヘビー級王者・ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが元Ｇｈｃタッグ王者で元ＷＷＥのシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦を行う。４・１２名古屋大会で「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡ、政岡純を破りベルトを守ったＧＨＣタッグ王者の内藤哲也がＯＺＡ