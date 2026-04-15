◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が、敵地のヤンキース戦に「２番・中堅」で先発出場し、２試合連続の５号本塁打を放った。１回だった。１死無走者、左腕ウェザーズの４球目の低めの直球をたたくと、打球は中堅左に４３２フィート（約１３２メートル）の大アーチとなった。続くアデル、ソレアも放って、エンゼルスと