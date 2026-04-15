「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）広島が今季２度目の４連敗。ビジターでは開幕から５戦全敗となった。先発の森下暢仁投手が初回いきなり４失点。八回に菊池涼介内野手が２点適時二塁打を放つも、反撃が遅かった。以下は、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−森下投手の立ち上がりの失点は痛かった。「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」−試合の入りの部分。「そこは彼に聞いてみて」−中