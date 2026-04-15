フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。MLBキャップを被ったタンクトップショットを投稿した。自身のインスタグラムで「早めの夏感じとる！！(早すぎ？)」とつづり始めた。「この時期の天気、本当に最高に気持ちよか！！」とMLBキャップを被ったタンクトップショットを投稿した。最後に「ばりよかです！！」と締めた。ネットでは「めちゃかわ」「帽子似合い