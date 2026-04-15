全日空は、機体の修復作業の際に事実と異なる記録を作成するなどの不正があったとして、業務改善勧告を受けました。【映像】業務改善勧告を受けた全日空国土交通省によりますと、全日空の整備士は、去年11月、マニュアルの確認を怠り、誤って別の機体用の作業油を入れたにも関わらず、「マニュアル通りに作業した」と事実と異なる整備記録を作成しました。また、別の整備士は、貨物機のレールの損傷を「軽微な不具合」と判断