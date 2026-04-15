私はミサエ。夫と、小学6年生の娘カナコと暮らしています。カナコは優しく真面目な性格で、頼まれると断れないタイプ。先生からクラスメイトの「お世話係」を任されて苦しんだ時期もありました。幸い6年生になった今は学校行事も心から楽しめるようになったのですが……修学旅行の部屋割りが決まると、カナコは「行きたくない」と言い出しました。なんとカナコは、かつてお世話させられていたセナちゃんと2人部屋になったというの