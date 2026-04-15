奈良の世界遺産・薬師寺で国宝の「仏足石（ぶっそくせき）」に、油のようなものがかけられた跡が見つかりました。 12日午後3時半ごろ、奈良市の世界遺産・薬師寺で、国宝の「仏足石」に油のようなものがかけられたとみられる跡があると、警察に通報がありました。 仏足石は釈迦の足跡が刻まれたとされる石で、薬師寺の仏足石は、国内最古のものとして国宝に指定されています。 警察によりますと、薬師寺の大講堂に置かれている