俳優の神木隆之介（３２）と浜辺美波（２５）が、山崎貴監督（６１）が手がけるゴジラの新作映画「ゴジラ−０．０（マイナスゼロ）」（１１月３日公開）に出演することが１４日、分かった。２０２３年公開でアカデミー賞の視覚効果賞をアジア初受賞した「ゴジラ−１．０」からの続投。正統な続編であることが初めて公式から発表され、前作の２年後となる１９４９年を舞台に「新しい厄災の物語」を描くという。山崎監督が１４日