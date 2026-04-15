関東の各地ではサクラの木が葉桜になっていますが、神奈川県箱根町では「湖畔の一本桜」が満開になっています。【映像】満開の「湖畔の一本桜」を楽しむ人ら箱根町の芦ノ湖の湖畔では、1本のサクラの木の白い花が末広がりに咲き、まるで富士山を思わせる姿を見せています。このサクラは「湖畔の一本桜」と呼ばれていて、種類は「大島桜」、樹齢はおよそ110年になります。高さは12メートルにも及び、花の広がり具合は最大で周