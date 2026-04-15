女優の吉岡里帆（33）が15日までに自身のインスタグラムを更新。きつねに扮した姿を公開した。「これからどんなストーリーが見たい？」と書き出した吉岡。放送中の「どん兵衛」CMで自身が演じる「どんぎつね」姿をアップした。ふわふわの耳と尻尾をセットしナチュラルな黒ワンピ姿。ファンからは「可愛すぎて思考停止中」「これでどん兵衛の売り上げが桁違いに上がりまっせ」「どん兵衛のCMは、やっぱり里帆さんでしょう」