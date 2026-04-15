「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）阪神の連勝が４でストップしたが、デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「阪神打線の強みが表れた」と七回の攻撃に注目した。◇◇巨人打線では３安打２打点の大城選手がキーマンになった試合でした。浜風が吹く甲子園の右翼席に放り込んだ八回の同点本塁打は本当に素晴らしい当たりでした。最後は松本選手が試合を決めました。岩崎投手にとっては３ボールとカウント不利