【その他の画像・動画等を元記事で観る】koshi（vocal）、eba（music producer）、谷原亮（general manager）からなるポップユニット・cadodeのニューシングル「光の暈」のMusic Videoが公開。Vo.koshiからのコメントも到着した。Music Videoは、ヨーヨーブランド「en」によるアニメーション作品『日々揚々と。』のオープニングにもなっており、主人公の少女の姿を通し、歌詞に刻まれた「名前のない感情に辿り着くまでの道程」を可