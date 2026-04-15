【モデルプレス＝2026/04/15】山崎貴氏が現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）にCinemaCon2026に登壇し、11月3日公開の新作映画『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）に神木隆之介と浜辺美波が続投することを発表。あわせて、ファーストティザー映像が初公開された。【写真】ゴジラ新作「ゴジラ-0.0」衝撃シーンの数々が公開◆山崎貴氏、CinemaCon2026に登壇CinemaConとは、映画興行・配給などの映画産業のあらゆる分