気づかい皆無の地雷ワード『今日1日、何やってたの？』 心身の疲れで思うように家事ができず 日々の育児疲れが蓄積し、家事をさぼってしまった妻に対して、帰宅した夫が言い放ちがちなひと言。散らかったゴミやシンクにたまった洗い物などのカオス状態を見て、夫としては「オレは1 日仕事してきたのに…」と内心キレながらもマイルドな表現に抑えたつもりなのでしょう。 とはいえ、子どもの寝かしつけ