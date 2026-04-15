他人・自分と上手につき合うテクニック 【Ｑ】困っている相手の頼みを断れません 【Ａ】根底には「救世主願望」があるかもしれません 困っている人を助けること自体は、とてもすてきなことです。ただ、助けることに執着している場合、親切心の裏に「救世主願望」が隠れているかもしれません。これは、人を助けることで、自己肯定感を高めようとする心の動きです。その気持ちがエスカレートすると、相手の都合を考えず