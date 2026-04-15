日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3360（+34.0+1.02%） ホンダ1279（+10+0.79%） 三菱ＵＦＪ2886（+36+1.26%） みずほＦＧ6901（+111+1.63%） 三井住友ＦＧ5630（+91+1.64%） 東京海上7002（+87+1.26%） ＮＴＴ153（+0.9+0.59%） ＫＤＤＩ2610（+3+0.12%） ソフトバンク218（+0.2+0.09%） 伊藤忠1999（+14+0.71%）