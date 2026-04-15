【本日の見通し】ドル高の一服感が継続か、協議再開期待などがドルの重石 米国とイランとの協議再開への期待がリスク警戒感の一服につながっている。状況はまだ不透明であるが、早期の協議再開が示される可能性がそれなりに高く、落ち着いた動きが見込まれる。協議の再開に対するネガティブな材料が出てこない限り、ドル円は戻りの重い展開となりそう。海外市場で上値を抑えた159.00円手前の売りがこの後も上値を抑える