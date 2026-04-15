東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.79高値159.46安値158.60 160.16ハイブレイク 159.81抵抗2 159.30抵抗1 158.95ピボット 158.44支持1 158.09支持2 157.58ローブレイク ユーロドル 終値1.1796高値1.1811安値1.1755 1.1876ハイブレイク 1.1843抵抗2 1.1820抵抗1 1.1787ピボット 1.1764支持1 1.1731支持2 1.1708ロ&#12