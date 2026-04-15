【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は13日、米航空大手ユナイテッド航空のカービー最高経営責任者（CEO）が、競合するアメリカン航空との合併の可能性を米政権に伝えたと報じた。実現すれば世界最大の航空会社が誕生する。