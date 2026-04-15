【北京＝吉永亜希子】米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せない中、中国の習近平（シージンピン）政権が米イスラエルによる対イラン軍事作戦に批判的な国などとの関係強化に動いている。米国に対する信頼が揺らぐ状況を好機と捉え、対米関係で有利な立場を作り出すことを狙っているものとみられる。習氏は１４日、２０２３年以降で４度目の訪中となったスペインのペドロ・サンチェス首相と北京で会談した。米イス