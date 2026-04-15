テレビ朝日「仮面ライダーガヴ」などの出演で知られる女優の宮部のぞみ（22）が15日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”のショートパンツオフショットなどを投稿した。自身のインスタグラムで「"And I’m fine with that."（私はそれでも構わない）」とつづった。写真では白Tシャツ＆“美脚”ショートパンツのオフショットなどを投稿した。ネットでは「可愛すぎて滅」「キレイ」「足長ッ」「スタイル良き！」「笑