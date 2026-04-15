イギリス王室は14日、チャールズ国王とカミラ王妃が今月27日から30日までアメリカを訪問すると発表しました。国王はトランプ大統領と会談するほか、連邦議会で演説する予定です。訪問先はワシントン、ニューヨーク、バージニア州で、アメリカ独立250周年を記念するのが訪問の目的とのことです。ワシントンでは、ホワイトハウスでの歓迎式典やトランプ大統領との会談、連邦議会での演説に臨む予定です。イギリス君主による連邦議