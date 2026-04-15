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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・機械受注 １５：４５仏・消費者物価指数（改定値） １６：１５日・訪日外国人客数 １８：００ユーロ・鉱工業生産 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ２１：３０米・輸出入物価指数 ２１：３０米・バーＦＲＢ理事が討議に参加 ２３：００米・ＮＡＨＢ（住