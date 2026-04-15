１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７９銭前後と前日と比べて６５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円３２銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高だった。 この日にロイター通信が「米国とイランの交渉チームが今週、再びパキスタンに赴き戦争終結に向けた協議を行う可能性がある」と報じ、中東の緊張が緩和に向かうと