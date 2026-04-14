「歯の色や形が気になる」「歯のすき間を治したい」といったお悩みを解決する選択肢の1つに、「ラミネートベニア」という治療法があります。ラミネートベニアは歯を削る量を最小限に抑えながら、前歯の見た目が改善できる治療法として注目を集めています。今回は、ラミネートベニアの治療の流れ、費用について、「ブランデンタルクリニック」の溝口先生に解説していただきました。 監修歯科医師：溝口 久