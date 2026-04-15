韓国で、走行中に飛んできた貨物車のタイヤによって運転手が死亡し、制御不能となった高速バスのハンドルを握って大惨事を防いだ40代の乗客が警察から表彰を受けた。【画像】韓国のマラソン大会で選手が乗用車に追突され重傷…決定的瞬間京畿（キョンギ）南部警察庁は4月14日、去る3月18日に西海岸（ソヘアン）高速道路の浦升（ポスン）ジャンクションで発生した貨物車のタイヤ脱落事故の際、被害に遭ったバスを安全に停車させ、大