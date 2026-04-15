チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝セカンドレグが14日に行われ、リヴァプール（イングランド）とパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）が対戦した。準々決勝ファーストレグは、PSGがホームで2ー0と先勝。昨季王者として連覇を目指す中で、リードを持ったまま敵地『アンフィールド』での戦いに臨んだ。対するリヴァプールはホームでの逆転勝利を目指す戦いに。昨シーズンはラウンド16でPK戦の末に敗れているが、まずは2