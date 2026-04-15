現地４月14日、遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールは、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで前回王者のパリ・サンジェルマンと本拠地アンフィールドで対戦した。敵地での第１レグを０−２で落としたリバプールは、序盤から積極的に攻めるもゴールが遠い。後半はさらに攻勢を強めたなか、64分には敵陣ボックス内でアレクシス・マカリステルが倒される。１度はPKと判定されたがオンフィールドレビューの結果