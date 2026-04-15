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― ダウは317ドル高と続伸、米イラン協議継続への期待で買い優勢 ― ＮＹダウ 48535.99 ( +317.74 ) Ｓ＆Ｐ500 6967.38 ( +81.14 ) ＮＡＳＤＡＱ 23639.08 ( +455.35 ) 米10年債利回り4.246 ( -0.042 ) ＮＹ(WTI)原油 91.28 ( -7.80 ) ＮＹ金 4850.1 ( +82.7 ) ＶＩＸ指数18.36 ( -0.76 ) シカゴ日経225先物 (円建て)58845 ( +815 ) シカゴ日経225先物 (ド