中国のSNS・小紅書（RED）に11日、中国人の日本に対する「最大の誤解」に関する投稿があり、賛成派と反対派で論争になっている。日本在住だという投稿者は「日本への最大の誤解は（日本が）静かだということだ。実際には日本は超うるさい。田舎ならまだいいが、都市部は（中国）国内と大差ない」とし、「救急車や消防車はサイレンを鳴らしながら毎日のように現れる。深夜にバイクのエンジンの音が鳴り響く。近所の人の話し声や咳、