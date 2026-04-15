女優の中条あやみ（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「『田鎖ブラザーズ』」と書き出した中条。「放送まであと3日！」TBS系「金曜ドラマ」枠にて放送予定のドラマを紹介した。「オフショットでカウントダウンしていくぞっ」とつづって、刑事役の黒スーツ姿を披露。「美術さんが何もない建物のなかにつくる細かい青委警察署のセットもお見逃しなく！！と添えた。ファンからは「すっっ