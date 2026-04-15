◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）14日に逆転負けを喫した阪神だが、今季は12球団で唯一の連敗なし。開幕から16試合で連敗なしは、2リーグ制以降のチームでは08年の34試合、76年の20試合に次いで、75年に並ぶ3番目の長さになる。巨人の先発・田中将とは楽天時代の23年以来の対戦。通算成績は11試合で田中将の5勝5敗ながら、NPB復帰の21年以降は3度の対戦ですべて黒星をつけており、現在のレギュラー陣と